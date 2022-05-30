Минобороны РФ: Неонацисты украинского батальона «Кракен» проводят карательные рейды в Харьковской области

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 30 мая, сообщил, что боевики неонацистского батальона «Кракен» проводят в Харьковской области карательные рейды в отношении местных жителей, подозреваемых службой безопасности Украины в пророссийских настроениях.

На брифинге генерал-полковник Мизинцев сообщил журналистам: «В Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен», сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных до настоящего времени не вернулись домой, об их судьбах ничего неизвестно».

Начальник НЦУО РФ также сказал, что такие преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права.

«Применяя политику двойных стандартов, коллективный Запад абсолютно не заинтересован в проведении беспристрастного расследования и поиска виновных в сложившейся катастрофической гуманитарной ситуации на Украине, а фактически закрывает глаза на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций, бездоказательно перекладывая вину на Российскую Федерацию», – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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