Минобороны РФ: Украинские боевики минируют подходы к школам и ДК, не предупреждая об этом гражданских

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 30 мая, сообщил, что ВСУ минируют подходы к зданиям, где размещаются их огневые точки, умышленно не уведомляя об этом местное население.

Генерал-полковник Мизинцев сообщил на брифинге: «В Харькове на территории школы № 81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и РСЗО, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. При этом, подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

Кроме того, по словам Михаила Мизинцева, «в поселке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики «Правого сектора»* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

«В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории школы-интерната по улице Василия Стуса неонацистами и иностранными наемниками размещено тяжелое вооружение, в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов. В Авдеевке Донецкой Народной Республики на первых этажах жилых домов, в школе № 2 и корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане», – сообщил журналистам начальник НЦУО РФ.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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