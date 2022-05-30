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Понедельник, 30 мая 2022, 23:21 мск

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В Южной Осетии приостановлено проведение референдума о вхождении в состав России

Фото: rsogov.org

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в понедельник, 30 мая, заявил о приостановлении действия указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России.

Как сообщает РИА Новости, Бибилов распорядился провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

Президент Южной Осетии в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ, а также подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу граждан республики о дальнейшей интеграции с Россией.

Следует напомнить, что ранее Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. Вопрос референдума был сформулирован следующим образом: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

Цхинвал, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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