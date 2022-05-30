Турция готова предложить посредничество в переговорах между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил готовность выступить посредником в случае проведения переговоров между Украиной и Россией, – сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Агентство сообщает, что «президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону о том, что Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готова предоставить больше поддержки, в том числе посредничество».

«Лидеры двух стран также обсудили безопасные коридоры. Турецкая сторона придала особое значение коридору для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по морю», – сообщило «Анадолу».

Ранее в понедельник Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Анкара, Иван Бабурин

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