Израильские спецслужбы призвали сограждан срочно покинуть Турцию

Спецслужбы Израиля в понедельник, 30 мая, персонально обзвонили более 100 соотечественников, находящихся в Турции, с просьбой немедленно покинуть эту страну и вернуться на родину, – сообщает израильский новостной портал «Мако».

По информации портала, столь беспрецедентный шаг последовал после публикации Штаба национальной безопасности о наличии угрозы для израильтян в Турции в связи с намерением иранской террористической инфраструктуры нанести немедленный удар по израильским объектам в связи с недавней ликвидацией в Тегеране иранского полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходайэ, в чем Иран обвиняет Израиль.

Израильское предупреждение было согласовано с турецкими властями и службами безопасности, которые также повысили уровень готовности. Гражданам Израиля, остающимся в Турции, рекомендуется избегать контактов с незнакомцами, не сообщать своих данных и данных о местонахождении отелей, иметь при себе контактные данные посольства Израиля и местных служб спасения, воздержаться от рассказов об армейском прошлом, не демонстрировать принадлежность к Израилю на публике.

Сообщается, что на сегодняшний день в Турции находятся около 40 тысяч израильтян.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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