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Вторник, 31 мая 2022, 02:31 мск

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Евросоюз на 90% сократит импорт российской нефти до конца года

Фото: twitter.com/vonderleyen

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 30 мая, заявила, что после достижения соглашения по эмбарго импорт нефти из России в Евросоюз к концу 2022 года сократится на 90%.

В своем Twitter фон дер Ляйен написала: «Я приветствую сегодняшнюю договоренность Евросовета по нефтяным санкциям против России. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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