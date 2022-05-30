Евросоюз на 90% сократит импорт российской нефти до конца года

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 30 мая, заявила, что после достижения соглашения по эмбарго импорт нефти из России в Евросоюз к концу 2022 года сократится на 90%.
В своем Twitter фон дер Ляйен написала: «Я приветствую сегодняшнюю договоренность Евросовета по нефтяным санкциям против России. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года».
Брюссель, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube