ЕС поможет восстановить Украину при условии реформ

Евросоюз пообещал Украине финансовую помощь на восстановление страны при условии проведения реформ. Киев должен будет доказать готовность идти европейским курсом, следует из выводов обсуждения проблемы Евросоветом.

«Европейский союз готов предоставить Украине новую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году. Поддержка восстановления будет связана с реализацией реформ и мер по борьбе с коррупцией в соответствии с его европейским курсом», – говорится на сайте Евросовета.

Страны ЕС договорились создать специальную платформу по восстановлению Украины. В ее рамках буду объединены усилия Киева, ЕС и его отдельных членов, Европейского инвестиционного банка, а также всех заинтересованных сторон, включая международных экспертов.

Но все это будет доступно Украине только при условии проведения реформ под надзором ЕС.

«Изменений системы управления, независимости судебной системы, борьбы с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнес-сектора», – перечислила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (цитата по РБК).

При этом ЕС продолжает искать варианты, как направить на восстановление Украины замороженные в рамках санкций российские активы.

Россия начала военную спецоперацию 24 февраля. По просьбе руководства ЛДНР российские войска отправились в Донбасс для защиты местного населения.

Брюссель, Наталья Петрова

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