«Фонд Генриха Бёлля»* стал нежелательным в России

Германский «Фонд имени Генриха Бёлля»* во вторник, 31 мая, включен министерством юстиции РФ включил в перечень нежелательных на территории России.

В сообщении на сайте ведомства говорится: «Тридцать первого мая минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, «Фонд имени Генриха Бёлля») (Германия)*».

Следует напомнить, что ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России немецкого «Фонда имени Генриха Бёлля»*. Сообщалось, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Москва, Иван Бабурин

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