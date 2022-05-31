В Греции выступили резко против поставок бронетехники Украине

В Греции крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс во вторник, 31 мая, выступила против отправки бронетехники на Украину, о чем успел заявить канцлер ФРГ Олаф Шольц, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы партии СИРИЗА заявили: «Мы считаем немыслимым, чтобы греческий народ узнал эту новость от канцлера Германии в то время, когда премьер-министр Греции не говорил об этом на своей пресс-конференции».

«Всего через несколько дней после того, как министр обороны США проинформировал нас о решении Мицотакиса отправить новое, более тяжелое вооружение на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил нам, что Греция отправит бронетехнику на Украину. И, конечно, бронетехнику, нужную для обороны страны, хотя и заменят ее на другие немецкие бронемашины», – сказали в СИРИЗА.

Следует отметить, что канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге после саммита ЕС во вторник, 31 мая, заявил, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о том, что тот передаст Украине танки советского образца, а Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины.

В СИРИЗА также потребовали от греческого правительства немедленного отчета об «оружии, которое оно отправило и отправит на Украину».

В партии также заявили, что «правительство Мицотакиса должно прекратить принимать секретные решения по критически важным национальным вопросам. Тем более, что большинство греков выступают против выбора, который ставит под угрозу безопасность страны и противоречит нашим национальным интересам. Мы требуем немедленной информации об оружии, которое оно отправило и отправит на Украину, как это делают все европейские правительства, уважая своих граждан».

Следует отметить также, что разъяснений от правительства Греции потребовала и партия ПАСОК – Движение перемен.

В заявлении партии говорится: «Правительство должно проинформировать политические партии обо всех аспектах этого соглашения, которые г-н Мицотакис скрыл во время выступления перед журналистами, вызвав разумные вопросы относительно реального содержания встречи с г-ном Шольцем».

Афины, Иван Бабурин

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