Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 31 мая, сообщил, что ВСУ и боевики нацбатальонов оборудовали огневые точки и опорные пункты в больницах, прикрываясь медиками и пациентами как живым щитом.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «Украинские вооруженные формирования в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права продолжают целенаправленно использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях. При этом националисты, прикрываясь гражданскими лицами в качестве живого щита, систематически обстреливают российские подразделения, провоцируя Вооруженные силы России на ответный удар, в целях дальнейшего их обвинения в уничтожении мирных жителей и нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам».

«В Харькове в здании больницы (улица Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях. В Одессе в здании больницы №9 (улица Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия», – сообщил журналистам Михаил Мизинцев.

Кроме того, начальник НЦУО РФ рассказал, что в Краматорске Донецкой Народной Республики для таких же целей используется детская поликлиника. Оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях насильно удерживается персонал поликлиники и больные, в том числе дети.

«В Часов Яре Донецкой Народной Республики в корпусах городской больницы размещены раненые боевики украинских националистических формирований. При этом гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», – сообщил представитель минобороны РФ Михаил Мизинцев.

Также, генерал-полковник Мизинцев обратил внимание на то, что «эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения».

Москва, Иван Бабурин

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