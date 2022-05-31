Кадыров заявил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров во вторник, 31 мая сообщил о том, что Северодонецк полностью зачищен от «бандеровцев, нациков и шайтанов».

В своем телеграм-канале Кадыров написал: «Воинами из Чеченской Республики совместно с народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка. Бойцы перешли к следующему этапу – более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов».

Также глава Чечни сообщило разминировании самодельных взрывных устройств в городе.

«Бандеровцы, нацики и шайтаны в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств. Их наши сапёры утилизируют в обязательном порядке».

Глава Чечни также сообщил, что «местные жители с облегчением и радостью встречают российских воинов, подшучивая над тем, что немцев выгнали уже, а это значит, что всё теперь наладится».

«Вперёд, освободители! Враг в городе повержен. Ситуация под полным контролем российских подразделений», – написал Рамзан Кадыров.

Донецк, Иван Бабурин

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