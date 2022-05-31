В США снова обвинили Путина в росте цен на бензин

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, 31 мая, заявила, что руководство Соединенных Штатов считает президента России Владимира Путина виновным в рекордном росте цен на бензин в США, – сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер на брифинге для СМИ заявила: «Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина. Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60 процентов за последние несколько месяцев, связан с кризисом на Украине».

Ранее сообщалось, что цены на бензин в США достигли исторического максимума –$4,622 за галлон.

Вашингтон, Иван Бабурин

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