Госдума: Донбасс скоро будет полностью очищен. Потерь почти нет

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в среду, 1 июня, заявил, что в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков ВСУ, при этом российские войска практически перестали нести потери, – сообщает РИА Новости.

Картаполов, в частности, сказал: «Практически полностью освобождены территории Донецкой и Луганской народных республик. Завершается зачистка Северодонецка. Я думаю, что в ближайшее время вся территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований».

При этом парламентарий отметил, что «сейчас главная задача – это сохранение жизни наших ребят и перемалывание украинских формирований, которые еще оказывают сопротивление».

Кроме того, Андрей Картаполов заявил, что российские вооруженные силы практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине.

«Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано минобороны в марте, – 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по обороне.

Москва, Иван Бабурин

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