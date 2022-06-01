Лавров: Киев переходит все рамки приличия в своих требованиях к Западу

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию в среду, 1 июня, заявил, что Украина переходит все рамки приличия в своих требованиях поставок оружия с Запада, – сообщает ТАСС.

Сергей Лавров, говоря о риске вовлечения третьих стран в украинский конфликт, сказал: «Такие риски, конечно же, существуют. То, чего требует так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, во-первых, переходит все рамки приличия и дипломатического общения, во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия».

Также российский министр иностранных дел отметил, что «вменяемые западные политики» понимают риски расширения конфликта и не приемлют подобных сценариев, «однако, такой точки зрения на Западе придерживаются не все».

«Прямо скажу, что в Евросоюзе, особенно, в его северной части, есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции, но серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев», – заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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