Чубайса и его окружение проверят на коррупцию

Бывшего спецпредставителя президента России и бывшего главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса вместе с его окружением проверят на коррупцию, – сообщают СМИ.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что в правоохранительные органы поступила информация о совершении Чубайсом и его окружением действий коррупционной направленности.

Сообщается, что российские силовики уже начали опрашивать свидетелей в рамках соответствующей проверки. Также представители правоохранительных органов изучают полученные документы на признаки состава преступления. О каких именно предполагаемых коррупционных действиях идет речь, не уточняется.

Как сообщалось ранее, что правоохранители будут проверять информацию о возможных скрытых европейских счетах Чубайса. Утверждалось, что сумма на них может достигать нескольких миллиардов.

Следует напомнить, что Анатолий Чубайс 23 марта 2022 года уволился из «Роснано» и покинул территорию России. 25 марта он был освобожден от должности специального представителя президента России.

Москва, Иван Бабурин

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