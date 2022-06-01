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NewDayNews.ru

Среда, 1 июня 2022, 18:42 мск

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Кадыров сообщил о 300 гражданских, взятых в заложники «Айдаром»* в Северодонецке

Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в среду, 1 июня, заявил, что получил информацию о 300 мирных жителях Северодонецка, взятых боевиками нацбатальона «Айдар»* в заложники на территории промзоны города.

В своем телеграм-канале Кадыров написал: «Помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, получил от пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона «Айдар»* загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита. Также, по заверениям пленного, туда же завезли ящики со взрывчатым веществом».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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