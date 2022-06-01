Тайвань в знак солидарности передаст Украине четыре миллиона долларов

Глава МИД Тайваня У Чжаосе в среду, 1 июня, заявил, что Тайвань в знак солидарности выделит Украине четыре миллиона долларов на восстановление школ и городской инфраструктуры Харькова, Чернигова, Николаева, Сум и Запорожья.

На сайте МИД Тайваня опубликованы слова министра иностранных дел страны: «Народ Тайваня долгое время испытывает на себе военное устрашение и другие виды нападок со стороны Китая. Поэтому власти Тайваня выражают солидарность украинскому народу и готовы принять активное участие в восстановлении Украины».

В МИДе Тайваня также сообщили, что У Чжаосе созвонился с мэром Харькова Игорем Тереховым во вторник, 31 мая, и «от лица народа Тайваня выразил поддержку народу Украины», а также объявил о том, что Тайвань пожертвует указанную сумму на восстановление пяти украинских городов.

«В частности, два миллиона долларов направят Харькову и по 500 тысяч долларов – Чернигову, Николаеву, Сумам и Запорожью», – отмечается на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.

Следует отметить, что в КНР провозглашена политика «единого Китая». Официальные лица поднебесной регулярно напоминают, что «в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются «кровными братьями».

Тайбэй, Иван Бабурин

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