США признались в проведении киберопераций против России

Глава киберкомандования и директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне в среду, 1 июня, заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов проводили наступательные кибероперации против России, чтобы поддержать Украину в конфликте с Россией, – сообщает британский телеканал Sky News.

В частично опубликованном интервью Накасоне говорит: «Мы осуществили ряд операций по всему спектру – наступательных, оборонительных, информационных. Действия американских спецслужб и военных были полностью законными и осуществлялись под надзором гражданских структур».

Сообщается, что детали киберопераций Накасоне раскрывать отказался.

В интервью Sky News глава киберкомандования США в качестве примера информационных операций привел раскрытие данных американской разведки о злонамеренных действиях, которые якобы осуществляла Россия. В частности, Накасоне напомнил о «попытках вмешательства в проходившие в 2018 году выборы в Палату представителей и Сенат США, а также переданную ФБР и телеканалу CNN информацию о «фабриках троллей, которые начали появляться в Африке».

Директор АНБ также сообщил, что эксперты американского киберкомандования работают в 16 странах, с которыми США обменивается разведданными о методах работы хакеров, которые предположительно связаны с Россией. Осуществляемые союзниками операции по предупреждению угроз позволяют выявлять и обезвреживать программные инструменты хакеров, на создание которые те нередко тратят много сил и средств.

Пол Накасоне также заявил, что одна из подобных операций на протяжении почти трех месяцев осуществлялась на Украине и была завершена в феврале, незадолго до начала российской специальной военной операции.

Глава киберкомандования и директор АНБ США утверждает, что в ходе спецоперации российская сторона пыталась выводить из строя системы связи и нарушать работу украинских правительственных сайтов.

По мнению Накасоне, угрозы, исходящие со стороны России в этой сфере не следует «считать преувеличенными».

Лондон, Иван Бабурин

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