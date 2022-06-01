Украинцы пообещали Вашингтону не стрелять по территории России американскими ракетами

Глава госдепа США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, 1 июня, заявил, что Украина дала заверения США, что не будет использовать поставляемые ей американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по территории РФ.

В ходе пресс-конференции в госдепе Блинкен сказал: «Украинцы заверили нас в том, что они не будут использовать эти системы против целей на территории России. Между Украиной и США существует крепкая доверительная связь».

В свою очередь, президент США Джо Байден в среду, 1 июня, объявил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны, он включает в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

В письменном заявлении американского президента говорится: «Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета помощи в сфере безопасности, который призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»