Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в среду, 1 июня, заявил, что украинские силовики в жестокости могут дать фору даже гитлеровской армии, – пишет «Российская газета».

В интервью изданию Бастрыкин сказал: «…военная техника размещалась в гражданских объектах, заведомо обрекая все вокруг на большие разрушения. В этих проявлениях жестокости украинские силовики, вероятно, могут дать фору даже гитлеровской армии».

«Российские следователи завершили следственные действия уже по 11 уголовным делам», -также сообщил газете председатель российского следкома.

В свою очередь, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина заявила в интервью РИА Новости, что военнослужащие ВСУ в последнее время сравнялись по жестокости с украинскими нацбатами.

В частности, Шишкина сказала: «Если в 2014 – 2015 годах особой жестокостью отличались националистические батальоны «Айдар»*, «Азов»*, «Правый сектор»*, то с началом военной освободительной операции видим такие же зверства и такие же военные преступления – может быть, даже еще жестче – со стороны регулярных частей ВСУ. Поэтому на скамье подсудимых мы увидим всех людей, которые взяли в руки оружие с целью убивать мирное население».

Диапазон статей военных преступлений украинских боевиков намного шире, чем у нацистов на Нюрнбергском процессе, заявила Елена Шишкина.

«Это геноцид русскоязычного населения, это применение недозволенных мер ведения военных действий, захват заложников, использование рабского труда, использование гражданского населения в качестве живого щита, умышленные убийства, причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого, хищения, мародерство, пытки, изнасилования. Список статей к сожалению, можно перечислять вечно. Диапазон статей военных преступлений значительно шире, чем у фашистов на Нюрнбергском процессе».

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что в республике ведется сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.

Со своей стороны, глава ДНР Денис Пушилин ранее сказал, что сроки подготовки устава трибунала над нацистами будут объявлены в ближайшее время.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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