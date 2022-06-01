Минобороны РФ: Украинские боевики запланировали удар по приграничной территории России

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 1 июня, сообщил, что по достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную провокацию.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города».

По словам начальник НЦУО РФ, своими действиями «украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».

«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – заявил на брифинге Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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