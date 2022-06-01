Минобороны РФ: Цистерну с азотной кислотой в Северодонецке взорвали отступающие украинские неонацисты

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 1 июня, сообщил, что цистерну с азотной кислотой на территории предприятия «Азот» в Северодонецке во вторник, 31 мая, взорвали отступающие подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате чего от токсичных веществ пострадали мирные жители.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сообщил следующее: «Около 19:00 мск. 31 мая отступающими подразделениями 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Северодонецкого предприятия «Азот» взорвана цистерна с ядовитым химическим веществом (азотной кислотой) с целью остановить наступающие подразделения российских Вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики путем создания зоны химического заражения. После подрыва поднялось (на высоту около одного километра) ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное».

«Украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Киевская власть в очередной раз показала свою преступную и циничную сущность, а террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины», – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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