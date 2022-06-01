Британской королеве на платиновый юбилей Франция подарит лошадь, седло и саблю

В ознаменование 70-летия восшествия королевы Великобритании Елизаветы II на престол в четверг, 2 июня, Франция подарит ей одну из самых красивых лошадей своей Республиканской гвардии, – сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

В пресс-релизе от имени президента Франции говорится, что лошадь зовут Фабюлё де Мокур, ей 7 лет и она является «представителем французского разведения по своей морфологической гармонии, элегантности и здравому смыслу».

«Лошадь серой масти, являясь знаменосцем во время официальных парадов, является ярким представителем французской кавалерии и французских традиций», – сообщает Елисейский дворец.

Сообщается также, что помимо лошади, королеве Великобритании от имени Франции Эммануэль Макрон подарит кавалерийскую саблю от Республиканской гвардии, а также полную оружейная сбрую: седло, уздечка, недоуздки и т. д.

Платиновый юбилей, приуроченный к 70-летию восшествия на престол Елизаветы II, будет праздноваться по всей Великобритании со 2 по 5 июня.

Париж, Иван Бабурин

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