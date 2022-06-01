В МИД РФ заявили о тотальной дискриминации россиян за рубежом

МИД РФ в среду, 1 июня, распространил доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором говорится, что положение дел с соблюдением прав российских граждан и соотечественников за рубежом многократно ухудшилось.

В докладе МИДа говорится, что в последнее время проявилась «шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян».

«Как показывает проведенный анализ, с момента выхода предыдущего доклада не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось. К сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины», – отмечается в документе, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством.

В российском МИДе также заявляют, что «нарушения прав россиян в государствах «коллективного Запада» приобрели массовый характер. В числе наиболее распространенных нарушений – отказы от оказания образовательных, медицинских, банковских и прочих услуг, меры, направленные против российского бизнеса, арест имущества граждан, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий».

«Россияне за рубежом сталкиваются с нападениями, угрозами, оскорблениями, намеренной порчей имущества, а также бытовой дискриминацией – увольнениями с работы, выселением русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и тому подобное», – говорится в докладе.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»