ООН изменила название Турции

Организация Объединенных Наций (ООН) в среду, 1 июня, одобрила прошение главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках, – сообщает агентство Anadolu.

Начиная с 1 июня, название Турции в международных документах меняется с прежнего Turkey на Türkiye.

Как сообщает, агентство Anadolu, в турецком руководстве хотели изменить прежнее название страны из-за неблагозвучности. К тому же в английском языке это слово означает – «индейка».

Следует отметить, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение письма от министра иностранных дел Турции и заявил, что изменение в названии страны на иностранных языках вступает в силу с момента получения прошения, т.е. – с 1 июня.



Нью-Йорк, Иван Бабурин

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