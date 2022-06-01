США готовятся к будущим конфликтам

Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, который принимает сейчас участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия, в среду, 1 июня, заявил, что США, заключая альянсы с целью создания системы глобального доминирования, готовятся к будущим конфликтам, – сообщают СМИ.

Во время брифинга Машков сказал журналистам: «Американцы плетут альянсы, которые имеют ту же направленность, как и все, что происходит в мире. Это создание системы глобального доминирования. Союзные США страны потеряли свой голос, они подчиняются Вашингтону. Европейцы сделали все для того, чтобы разрушить свою собственную региональную безопасность».

«США в данный момент ведут политику, которая заключается в «подготовке к будущим конфликтным ситуациям во всех регионах», – заявил российский дипломат.

Также посол по особым поручениям российского МИДа отметил, что «Запад считает себя победителем в холодной войне. По сути, они устанавливают новую неоколониальную систему – Европу они себе подчинили, сейчас пришла наша очередь, но мы выступили против. Поэтому это уже не вопрос борьбы России и Украины, а вопрос формирования новой глобальной системы».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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