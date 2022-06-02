США превратят Польшу в свою военную базу

Посол США в Варшаве Марек Бжезинский заявил, что в Польше за десять лет будут построены более 110 американских военных объектов. Об этом он сообщил на церемонии начала строительства складов для боеприпасов США в польском Повидзе, где размещена американская боевая батальонная группа. Эти склады возводятся в рамках расширения присутствия США в стране.

«Сегодняшняя церемония закладки первого камня – это только одна из восьми таких запланированных, которые будут иметь место в течение этого лета… В течение следующих десяти лет запланировано более 110 строительных проектов, чтобы серьезно повысить военную готовность», – приводит слова дипломата ТАСС. Это будут как учебные объекты, так и столовые, казармы и объекты другого назначения, пояснил он.

В итоге в Польше появятся 56 складов, а также административные помещения. Пять складов будут переданы в распоряжение Варшавы, а 51 – американской стороне. При этом предусмотрена возможность дальнейшего расширения военной инфраструктуры.

Варшава, Наталья Петрова

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