Путин предостерег губернаторов от практики «перебрасывания» ресурсов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии дорожного строительства в четверг, 2 июня, обратился к губернаторам с требованием прекратить практику «перебрасывания» ресурсов, – сообщает Кремль

Выступая на совещании, глава государства, в частности, сказал: «Хотел бы отдельно обратиться к главам субъектов Федерации. У нас налажен строгий мониторинг и контроль над целевым расходованием средств федерального дорожного фонда, тогда как ресурсы региональных фондов порой «перебрасываются» на другие участки работы. Прошу такую практику прекратить».

Обратим внимание, что Владимир Путин в своем вступительном слове перед началом совещания заявил, что «в ближайшие пять лет необходимо привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны».

Москва, Иван Бабурин

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