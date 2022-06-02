Совбез РФ готовит меры по противодействию попыткам Запада спровоцировать экономический кризис

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» по случаю предстоящего 30-летия со дня образования ведомства в четверг, 2 июня, заявил, что Совбез готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране.

В частности Патрушев сказал: «Укрепление экономического суверенитета России – еще одно из направлений работы Совета безопасности. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны. Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране».

«Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с экономической агрессией, развязанной против России, но и провести глубокую структурную перестройку отечественной экономики», – заявил секретарь Совбеза.

Что касается оценки действий российской армии на Украине, Патрушев подчеркнул, что специальная военная операция на Украине подтвердила способность российской армии решать возложенные на нее задачи в любых условиях.

«Российские Вооруженные Силы боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях. Это подтверждено действиями группировки Воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике, при проведении миротворческой операции в зоне армяно-азербайджанского конфликта в 2021 году, а также специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», – сказал Патрушев.

Москва, Иван Бабурин

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