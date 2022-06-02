В Запорожской области решено национализировать имущество Украины

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 2 июня, подписал Указ, согласно которому имущество и ресурсы региона, принадлежавшие Украине, будут национализированы, – сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы ВГА региона Андрея Трофимова.

Сообщается, что Трофимов сказал следующее: «Сегодня глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области».

«В собственность области предстоит перевести земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года», – заявил замглавы ВГА Запорожской области.

Запорожье, Иван Бабурин

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