США ввели санкции против официального представителя МИД России и еще 70 россиян и белорусов

Министерство финансов США в четверг, 2 июня, расширил санкционный список против России. Американское ведомство включило в санкционный список Захарову, Файзуллина, Григоренко. Также США вводят санкции в отношении главы минэкономразвития Решетникова и министра транспорта Савельева.​​​​​​ Вводят санкции и в отношении народного артиста РФ Сергея Ролдугина, – сообщает ТАСС.

В Белом доме заявили, что новые ограничительные меры США против России нацелены на пресечение обхода санкций и ужесточение американского экспортного контроля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введенные против нее американские санкции.

«Звонят и спрашивают о реакции на включение меня в «санкционный список Минфина США». Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе. Визы уже какой год не выдавали нормально. Счетов зарубежных или чего-то подобного у меня нет. Недвижимости тоже. Какой-то очередной перфоманс «партнеров», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Сообщается, что США внесли еще 71 лицо в РФ и Белоруссии в список тех, кому закрыт доступ к американским технологиям и программному обеспечению.

Москва, Иван Бабурин

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