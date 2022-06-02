Пекин призвал Вашингтон прекратить официальные контакты с Тайванем

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь в четверг, 2 июня, выступил с призывом к Белому дому строго соблюдать принцип одного Китая и также прекратить любые формы официальных контактов с Тайванем, – сообщает Синьхуа.

Чжао Лицзянь на ежедневной пресс-конференции заявил: «Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между Тайванем и странами, имеющими дипломатические отношения с Китаем, в том числе против переговоров и подписания соглашений, имеющих суверенное содержание и официальный характер».

Следует отметить, что ранее в СМИ появились сообщения, что заместитель торгового представителя США Сара Бианки и представитель Тайваня провели по видеосвязи встречу, посвященную запуску «Инициативы США и Тайваня по торговле в XXI веке».

Китайский дипломат подчеркнул, что в последнее время США часто прибегают к различным уловкам в тайваньском вопросе.

«Все попытки, в действительности, являются нарушением принципа одного Китая, направлены на поддержку и подстрекательство сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», а также подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай», – сказал журналистам Чжао Лицзянь.

«Стремление Соединенных Штатов разыграть «тайваньскую карту» лишь поставит китайско-американские отношения в опасное положение. Мы также со всей серьезностью предупреждаем администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня – пока не поздно прекратите стремиться к «независимости Тайваня» за счет поддержки США. Чем выше прыгнешь, тем больнее будет падение», – заявил официальный представитель МИД КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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