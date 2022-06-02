российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 июня 2022, 19:49 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Европарламенте призвали лишить Венгрию права голоса

фото: twitter.com/Europarl_en

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли (СДПГ) в четверг, 2 июня, призвала лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе, – сообщает немецкая телерадиостанция MDR.

Барли в эфире MDR заявила: «Венгрия злоупотребляет принципом единогласия, существующим в ЕС, в качестве средства шантажа. Право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона».

Следует напомнить, что из-за позиции Венгрии в шестой пакет санкционных мер ЕС против России не вошли санкции против патриарха Кирилла. Кроме того,согласно принятым санкционным мерам, у РФ останется возможность поставлять нефть по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия.

Боюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,