В Европарламенте призвали лишить Венгрию права голоса

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли (СДПГ) в четверг, 2 июня, призвала лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе, – сообщает немецкая телерадиостанция MDR.

Барли в эфире MDR заявила: «Венгрия злоупотребляет принципом единогласия, существующим в ЕС, в качестве средства шантажа. Право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона».

Следует напомнить, что из-за позиции Венгрии в шестой пакет санкционных мер ЕС против России не вошли санкции против патриарха Кирилла. Кроме того,согласно принятым санкционным мерам, у РФ останется возможность поставлять нефть по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия.

Боюссель, Иван Бабурин

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