Минобороны РФ: Российские корабли готовы сопровождать суда с зерном из украинских портов

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в четверг, 2 июня, на встрече с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом по гуманитарным вопросам обсудил проблему вывоза зерна из украинских портов, – сообщили в минобороны РФ.

В ходе встречи генерал-полковник Фомин подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море. С марта 2022 г. открыт гуманитарный коридор, по которому из портов Украины могут выходить суда.

«Вооруженные Силы Российской Федерации готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод», – заявил замминстра обороны РФ.

При этом, внимание заместителя Генерального секретаря ООН обратили на то, что украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров.

«Россия не будет пользоваться ситуацией для решения задач специальной военной операции», – подтвердил генерал-полковник Фомин.

Кроме того, на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН российский замминистра обороны подчеркнул, что продовольственный кризис связан в первую очередь с санкциями США и Запада, нарушившими логистические цепочки, в том числе ограничениями на экспорт зерна из Российской Федерации, которая является одним из главных ее поставщиков.

Москва, Иван Бабурин

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