Небензя: Поставляя Украине оружие, Запад совершает преступление

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу обеспечения ответственности за преступления во время конфликтов в четверг, 2 июня, заявил, что западные страны совершают военное преступление, когда отправляют Украине оружие, так как оно используется для обстрела мирных кварталов, – сообщает ТАСС.

Во время своего выступления в Совбезе ООН, российский дипломат, в частности, заявил: «Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление. Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».

«Западные страны игнорируют преступления киевского режима, совершенные с 2014 года. Ни Международному уголовному суду, ни Западу нет дела до многочисленных преступлений киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого переворота в 2014 году. Предано забвению дело «неизвестных снайперов», методично расстреливавших как майданных протестующих, так и силовиков. Аналогичный сценарий мы видели и во многих других «цветных революциях», – сказал Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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