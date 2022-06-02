В российском МИДе с тревогой отнеслись к военной операции Турции в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 2 июня, заявила, что Россия с тревогой отнеслась к турецкой силовой операции в Сирии, – сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Отвечая на просьбу прокомментировать недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии, Захарова сказала: «С тревогой восприняли сообщения о такой силовой операции. Подобный шаг, в отсутствие согласия законного Правительства Сирийской Арабской Республики, представлял бы собой прямое нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, спровоцировал бы дополнительную эскалацию напряженности в этой стране. Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии».

«При этом с пониманием относимся к озабоченностям Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, исходящими из приграничных районов САР. В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР», – добавила представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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