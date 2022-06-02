Российским бизнесменам запретили входить в здания Европарламента

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола в четверг, 2 июня, заявила, что вход в здание более не доступен для представителей российских компаний, – сообщают СМИ.

В своем Twitter Метсола написала: «С этого момента представителям российских компаний не разрешается входить в помещения Европейского парламента. Это должно предотвратить распространение российской пропаганды о ситуации на Украине».

Подобный запрет не первый, ранее Европейским парламентом уже был закрыт доступ в здание для российских дипломатов и других чиновников.

Брюссель, Иван Бабурин

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