Молдавия ведет переговоры о поставках летального оружия

Председатель правительства Молдавии Наталья Гаврилица в четверг, 2 июня, заявила, что республика ведет предварительные переговоры со странами ЕС о поставках летальных вооружений, – сообщает телеканал «Молдова 1».

В интервью телеканалу Гаврилица сказала: «Мы обратилась с запросом к нашим партнерам, включая эту нелетальную помощь, помощь для укрепления границ. Естественно, также обсуждаем со странами ЕС помощь другого рода. Пока это предварительные дискуссии. Пока мы решаем, что нам необходимо, понадобится ли нам летальное оружие или нет».

Как ранее сообщало ТАСС, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам Североатлантического альянса.

При этом, следует отметить, что президент Молдавии Майя Сандуговорила о том, что страна рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи.

Кишинев, Иван Бабурин

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