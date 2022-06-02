Минобороны РФ: Украинские неонацисты не дают гражданским вернуться в свои дома

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 2 июня, сообщили, что украинские боевики не позволяют минным жителям вернуться в свои дома на освобожденную российской армией территорию Херсонской области.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «В Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возращению в свои дома в освобожденные российскими Вооруженными Силами населенные пункты Высокополье и Новопетровку Херсонской области».

«Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Вырваться из блокированного националистами населенного пункта удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям», – сообщил журналистам начальник НЦУО РФ.

Москва, Иван Бабурин

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