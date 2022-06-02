Пострадавшие от санкций российские бизнесмены обратились в Общий суд ЕС

Более 20 бизнесменов, политиков и других лиц, связанных с Кремлем, подают иски в суд на Совет ЕС после того, как в отношении них были введены санкции из-за военной спецоперации на Украине, – сообщает Politico.

Ссылаясь на судебные документы, издание пишет: «Среди обратившихся в суд фигурирует Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба «Челси», в отношении которого в марте были введены санкции за то, что он якобы извлек выгоду из своих тесных связей с президентом Владимиром Путиным».

Politico также сообщает, что это не первый случай, когда «олигархи» обращаются в суд ЕС из-за санкций. Издание также отмечает, что многие из них в прошлом выигрывали свои судебные тяжбы. Например, в 2019 году суд встал на сторону Виктора Януковича, бывшего президента Украины, который годами имел связи с Россией.

«Скорее всего, последуют новые случаи: ЕС ввел замораживание активов и запрет на поездки более чем 1100 человек и более 80 компаний и организаций из России. Судебные разбирательства, вероятно, продлятся месяцы, если не годы», – пишет издание.

Брюссель, Иван Бабурин

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