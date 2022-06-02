Медведев: Если Киев использует поставляемые вооружения против России, будем действовать на поражение центров принятия решений

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 2 июня, заявил что в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории России у ВС РФ не останется иного выбора, как действовать на «поражение центров принятия решений», – сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Al Jazeera.

В интервью телекомпании Медведев сказал: «В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений».

«Под центрами принятия решений подразумеваются и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно. Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева, поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», – заявил заместитель главы российского Совбеза.

Напомним, что ранее сегодня новый посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставят Украине Соединенные Штаты.

Москва, Иван Бабурин

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