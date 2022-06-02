Венгрия: Страшно подумать, к чему могли бы привести санкции против патриарха Кирилла

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Венгрия в четверг, 2 июня, заявил, что страшно подумать, к каким бы процессам могло привести включение в санкционный список ЕС Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, – сообщают СМИ

На своей странице в одной из соцсетей глава венгерского МИДа написал: «Патриарха Кирилла исключили из санкционного списка. Для нас это было делом принципа, потому что мы настаиваем на свободе вероисповедания. Страшно подумать, к каким бы процессам могло привести включение в список лидера одной из самых важных христианских церквей Европы».

Следует отметить, ранее в четверг из дипломатических источников в Евросоюзе стало известно, что из-за позиции Венгрии ЕС отказался от введения санкций против патриарха Кирилла.

Будапешт, Иван Бабурин

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