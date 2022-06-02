В Госдепе США заявили, что Захарова попала под санкции как «высокопоставленная фигура»

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге в четверг, 2 июня заявил, что представитель МИД РФ Мария Захарова попала под американские санкции как «высокопоставленная фигура в российском правительстве», – сообщают СМИ.

На брифинге Прайс объяснил включение в санкционный список Марии Захаровой следующим образом: «Это лицо оказалось под санкциями не из-за ее конкретной роли, а потому что она высокопоставленная фигура в российском правительстве. Как вы знаете, мы применяем санкции к высокопоставленным фигурам в российском правительстве, и пресс-секретарь была включена в последний раунд», – сказал Прайс на брифинге.

«Исчерпывающе», – прокомментировала Мария Захарова в своем телеграм-канале объяснения представителя госдепа США.

Нед Прайс также сказал журналистам, что не переживает из-за применения к нему российских санкций.

«Если США применяют санкции к кому-нибудь в России, это во многих отношениях значительно более болезненно, чем то, что Россия может сделать против нас. Мы – Соединенные Штаты Америки, а Россия – это, разумеется, страна, которая значительно...» – не договорил Прайс и, помедлив, добавил, что не имеет особого желания посещать Россию и не располагает активами в российских юрисдикциях.

Вашингтон, Иван Бабурин

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