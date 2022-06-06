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Понедельник, 6 июня 2022, 14:23 мск

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Боррель ушел на самоизоляцию из-за Covid-19

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заразился коронавирусом. Он временно будет вести дела удаленно.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности сдал положительный тест на Covid-19. У него проявились некоторые симптомы, но политик чувствует себя хорошо. Он написал об этом на своей странице в соцсети.

Боррель ушел на самоизоляцию, согласно правилам.

В конце 2020 года глава дипломатии Евросоюза уже находился на самоизоляции после контакта с человеком, больным коронавирусом. Тогда тест на ковид не показал наличия вируса в организме Борреля.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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