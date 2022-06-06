Президент Мексики отказался от участия в Саммите Америк в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник, 6 июня, заявил, что не поедет на Саммит Америк в США, потому что не приглашены все страны Америки, – сообщают СМИ.

Обрадор в своем обращении к народу Мексики заявил: «Хочу сообщить народу Мексики, что я не поеду на саммит, представлять правительство будет глава МИД Марсело Эбрард. Я не поеду, потому что не приглашены все страны Америки».

«Я верю в необходимость изменения политики, которая уже устанавливается веками – политики исключения, желания доминирования без каких-либо причин и неуважения суверенитета и независимости каждой страны. Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента», – заявил президент Мексики.

Следует отметить, что от участия в Саммите также отказался, например, президент Гватемалы, который счел вмешательством и неуважением критику Вашингтона касательно переназначения генпрокурора. В конце апреля в госдепе назвали маловероятным участие в саммите Кубы, Никарагуа и Венесуэлы.

Напомним, что 25 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не собирается принимать участие в Саммите Америк. По его словам, Вашингтон изначально не собирался приглашать на мероприятие все страны региона.

Саммит Америк пройдет 6-10 июня в Лос-Анджелесе.

Источники информационных агентств ранее сообщали, что Вашингтон «изо всех сил стремится» предотвратить бойкот саммита со стороны ряда стран, многие из которых уже заявили об отказе участвовать в форуме.

Источники информационных агентств ранее сообщали, что Вашингтон «изо всех сил стремится» предотвратить бойкот саммита со стороны ряда стран, многие из которых уже заявили об отказе участвовать в форуме.

Мехико, Иван Бабурин

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