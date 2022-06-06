Минобороны РФ: Российские войска завершают освобождение Святогорска

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 6 июня, сообщил, что российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорск Донецкой Народной Республики и окружающей его территории.

Генерал-майор Конашенков на брифинге сказал: «В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец».

«Под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья. До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался», – сообщил Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»