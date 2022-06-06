Минобороны России призвало бойцов ВСУ сдаваться

Представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 6 июня, обратился к военнослужащим украинской армии с предложением сдаться.

Генерал-майор Конашенков выступил со следующим заявлением: «Российская сторона расценивает отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни».

«Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни. Со своей стороны российскими вооруженными силами гарантируется всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям», – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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