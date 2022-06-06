Членам семей погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии выплатят по пять миллионов рублей

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 июня, подписал Указ о выплатах членам семей погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии служащих Росгвардии получат по пять миллионов рублей, – сообщается на портале правовой информации.

В указе, подписанном президентом России, говорится: «В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной опереации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях».

Москва, Иван Бабурин

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