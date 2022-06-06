Байден объявил режим ЧС в США

Президент США Джо Байден в понедельник, 6 июня объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране, – сообщает РИА Новости.

В заявлении президента США, распространенном администрацией Белого дома говорится: «Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса».

В обнародованном документе Джо Байден говорит о наличии «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить необходимые объемы электричества.

Сообщается, что для решения создавшейся проблемы президент США, в частности, освободил от пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», ввозимые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»