Российский постпред при ООН покинул зал Совбеза

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 6 июня, покинул зал Совета Безопасности ООН во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Небензя покинул зал Совбеза, когда глава Евросовета бездоказательно возложил всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Кремль. Кроме того, Мишель обвинил Россию в якобы блокировании портов Украины и хищении украинского зерна. Небензя не стал слушать его речь дальше и вышел.

В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале написал: «Председатель Евросовета Шарль Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры».

Следует отметить, что в понедельник ранее, в ходе заседания Совбеза ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме украинского кризиса, заявил, что Россия призывает не допускать эксплуатации и насилия в отношении беженцев с Украины в Европе.

«Конфликт на Украине активизировал индустрию эксплуатации украинских беженцев на территории европейских стран. Профильные агентства ЕС оценивают угрозу траффикинга украинских беженцев как весьма высокую, учитывая тот факт, что в последние годы Украина входила в первую пятерку стран по количеству жертв торговли людьми и сексуальной эксплуатации в странах Европы. Важно держать эту проблему в поле зрения и не допускать насилия и эксплуатации беженцев», – заявил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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